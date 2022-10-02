Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

02.10.2022 19:08

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi." dedi.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi." dedi.

Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen Toç Bir-Sen Diyarbakır Şubesi 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Öztürk, üyelerinin özlük haklarını iyileştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde imza altına aldıkları karar gereği yapılacak ek gösterge sistemindeki düzenlemeye değinen Öztürk, "Evet herkese 3600 veremeyebilirsiniz ama diğer arkadaşlarımızın da hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesinde bu denli bir artış olabilmesi için bir dokunuş yapılarak bu telafi edilebilir dedik. Buradaki mücadelemiz devam ediyor. Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi. Bu konudaki çalışmalar devam edecek. O da inşallah 2023'te hayata geçer." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu belirtti.

Kentte 7 milyon dekar tarım arazisi varlığı bulunduğunu anlatan Atalar, "Türkiye'de hububat, tohumculuk, ipekböcekçiliği, pamuk ve karpuzda Türkiye'deki üretimde ilk 5 il içerisindeyiz. Hayvancılık bakımından Türkiye'de söz sahibiyiz. 2 milyon 800 bin hayvan varlığımızla Türkiye'de ilk 3 il arasına giriyoruz. Yapılmakta olan barajlar ve sulama projeleri ile inşallah Diyarbakır'daki üretim şu anki halinden en az 2,7 kat daha fazla artış gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Erdal Ar yeniden şube başkanlığına seçildi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Öztürk, Diyarbakır, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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