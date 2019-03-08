Tarım Orman Müdürü Ekici'den Havuç Tesisine Ziyaret

Beypazarı
Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Beypazarı'ndaki soğuk hava depolarında kışlık havuçtan halen 25 bin ton bulunuyor." dedi.
Ekici, Akçakavak Mahallesi'ndeki bir havuç yıkama ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu. Konya
ve Hatay
bölgelerinde havuç kalmadığını belirten Ekici, "Yıkanıp paketlenen havuçları başta İstanbul
ve Ankara
hali olmak üzere Türkiye
'nin muhtelif yerlerine gönderiyoruz. Beypazarı'ndaki soğuk hava depolarında kışlık havuçtan halen 25 bin ton bulunuyor. Havucun fiyatı fahiş değil, normal aralıkta seyrediyor. Şimdilik çiftçimiz de alan da satan da para kazanıyor." ifadesini kullandı.
Tesisin sahibi Ali Nacak da havalar ısınmaya başladığında havuç fiyatının da düştüğünü dile getirerek, "Havucu bu günlerde tarlada 1,40, 1,50 liradan veriyoruz. Gerçekten girdiler çok. Mazot pahalı, gübre pahalı, havuç tohumu Avrupa
'dan geldiği için çok pahalı. Dönüm başına 3 tondan 8 tona kadar verim alınabilir. 5 tondan aşağı düştüğü zaman çiftçi para kazanamaz." dedi.