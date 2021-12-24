Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

24.12.2021 18:21

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir Pakdemirli Bakanlığımızca ilimizde düzenlenen, moderatörlüğünü Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın yaptığı, Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında çiftçi, üretici, besici, birlik başkanları, kooperatifler ve paydaşlarla buluştu, kendilerini dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir Pakdemirli Bakanlığımızca ilimizde düzenlenen, moderatörlüğünü Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın yaptığı, Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında çiftçi, üretici, besici, birlik başkanları, kooperatifler ve paydaşlarla buluştu, kendilerini dinledi.

Sn. Bakanımız açılış konuşmasında, "yeşilin, mavinin siyahın buluştuğu Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyuyorum. Paydaşlarımızla hemhal olmanın, dertleriyle dertlenip çare bulmanın önemine inanıyoruz. "dedi. Bakanlığın genel ve ilimiz ile ilgili çalışmaları konusunda bilgiler verdi.

Değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Bakanlık bürokratları, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ile MHP İl Başkanı Varol Demirköse katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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