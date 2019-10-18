Son Dakika Haberleri: “Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”
Son Dakika Ekonomi “Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”

“Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”

1 saat önce

Tarımsal endüstrinin toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini, lisanslı depoculuk üzerinde durularak TMO'nun da işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”, System.String[]

Tarımsal endüstrinin toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini, lisanslı depoculuk üzerinde durularak TMO'nun da işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:32 
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