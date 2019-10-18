“Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”
1 saat önce
Tarımsal endüstrinin toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini, lisanslı depoculuk üzerinde durularak TMO'nun da işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Tarımsal endüstrinin toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini, lisanslı depoculuk üzerinde durularak TMO'nun da işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:32
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