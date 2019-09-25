Son Dakika Haberleri: Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor
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Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor

22 dakika önce

Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor, System.String[]

Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Samsun, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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