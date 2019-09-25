Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor
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Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40
Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)