Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor

Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

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Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek