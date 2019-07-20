Tarım sektörü yıllık ortalama % 3,1 büyüyecek
1 saat önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52
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