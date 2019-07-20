Son Dakika Haberleri: Tarım sektörü yıllık ortalama % 3,1 büyüyecek
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Tarım sektörü yıllık ortalama % 3,1 büyüyecek

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi.

Tarım sektörü yıllık ortalama % 3,1 büyüyecek, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi.
Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52 
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