Tarım sektöründe yeni destekler ihracatı artırır

Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleştirmekte olduğu sektör istişare toplantısına katılan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, tarım sektörünün beklentilerini ve Eskişehir'deki üreticilerin taleplerini paylaştı.



Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, İhracatçı Birlikleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları'nın temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı online ortamda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Batur, AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakat çerçevesinde bir politika değişimine gittiğini bunun içinde ihracatçılara bilgi vermek ve onların görüşlerini almak için toplantıların yapıldığını vurguladı.



İstişare toplantısında Eskişehirli tarım sektörünün görüşlerini aktaran ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında tarım için büyük değişikliklerin göze çarptığını, çeşitli zorunluluklarla karşılaşılacağına bunun için ise mutlaka çeşitli ilgili bakanlıklar düzeyinde çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 19 milyar doların üzerinde olan ihracatının daha da artması ve tarife engelleri ile karşılaşılmaması için ilgili kurumların işbirliği içinde harekete etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tarım sektörüne yönelik desteklerin arttırılması gerektiğini de işaret etti.



AB'nin mutabakat ile ciddi beklentilerinin olacağını Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur'un ifade ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bakan Yardımcımız projeyi bizlerle paylaştı. Ancak bunun bir de alt basamakları olması gerekiyor. En önemlisi de çiftçilerimizin bilinç düzeyinin arttırılması olacaktır. Organik tarım için topraklarımızın yüzde 25'inin ayrılacağı ifade ediliyor. Bu anlamda çiftçilerimizin bölge bölge ne ekilmesi gerektiğini de net olarak belirlemeliyiz. Biliyorsunuz tarlalarımız yan yana. Örneğin buğday ekiyoruz, buğdayda süne çıkıyor yanındaki tarlada süne ilacı yapıyorlar, öbür yanındaki tarlada süne ilacı yapılmıyor haliyle o süne diğer tarlaya da bulaşıyor. Bu konuda projenin alt basamakları olarak Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çok önemli görevler düşüyor. Burada çiftçilerimizi bir mühendis gibi bilinçlendirmek zorundayız. Bir mühendis gibi çalışmalıyız, çünkü tarımın sanayi üretiminin yanı sıra geleceğimiz olduğu bugünlerde daha çok ortaya kondu. Diğer yandan Covid-19 ile birlikte anlaşıldı ki endüstriyel tarım ürünleri bizim için her zamankinden daha kıymetli bir hal almıştır." dedi. - ESKİŞEHİR