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Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı - Son Dakika

Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı

04.09.2021 11:58

Türkiye'nin tarım ihracatında tarihi bir başarıya imza atıldı. Sektör 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolara, ocak-ağustos döneminde de yüzde 36,9 yükselerek 140,2 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon dolara ulaştı. Böylece tarım sektöründe tarihin en yüksek 8 aylık ihracatı yapılmış oldu. Yılın 8 ayında sanayi ihracatı yüzde 38,8 artarak 106,3 milyar dolara, madencilik ihracatı da yüzde 49,4 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin tarım ihracatı yılın 8 ayında toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturdu.

EN FAZLA İHRACATI HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMÜLLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 5 milyar 580 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 4 milyar 323 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 2 milyar 83 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 786 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyar 282 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 1 milyar 268 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 871 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 470 milyon dolarla tütün, 184 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 107 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

TARIM BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖRÜN 9'U ATAĞA KALKTI

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 57,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu. Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu. Bu sektörü yüzde 36,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 26,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 22,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 21,2 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 19,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 11,8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 5,4 ile de fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi. Bu dönemde, tütün sektörünün dış satımı ise yüzde 17,9 azalış kaydetti.

Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı

Madencilik, Türkiye, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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