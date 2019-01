Tarım Sektörünün Dünya Devleri Agroexpo İzmir'de

Geçen yıl 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasındaki "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir'de Türk tarımını dünya tarımıyla 14. kez buluşturacak.

Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir'de ağırlayacak.



Agroexpo, mekanizasyon sektörüne ışık tutacak



Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tan, "Bahçe ve tarla tipinde yepyeni tarım teknolojileri, sektöre tahsis edilen B ve C hollerinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Merakla beklenen 2019 üretim traktör modelleri de etkinlik alanında canlı olarak uzmanları tarafından fuar ziyaretçilerine tanıtılacak. En yeni teknolojilerle donatılmış modellerin sunulacağı bu etkinlik ile birlikte dünya traktör devlerinin her biri, binlerce metrekarelik standlarında da kendilerine ait modelleri en uzman personelleri ile çiftçimize tanıtacak" dedi. Avrupa standartlarında düzenlenen ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında düzenlenecek olan inovasyon sunumları, yeni model traktör lansmanları tüm sektör ilgililerinden tam not almaya devam edecek.



İlgi çekici etkinlikler



2019 Model Traktör Lansmanı dışında Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması, Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Canlı Hayvan Irk Tanıtımları gibi çeşitli şovlar, eğlenceli yarışmalar ve seminerler fuara renk katacak.



Sektörün lider fuarı, katılımcı sayısını da 900 firma olarak hedefliyor. Yerli ve yabancı firmaların 70 ülkeden 350 bin ziyaretçi ile buluşması öngörülmekle beraber, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurt dışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Girişin ücretsiz olduğu Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-9 Şubat tarihlerinde 10.00-18.00, 10 Şubat Pazar günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında tüm sektör mensuplarının ziyaretine açık olacak. - İZMİR

