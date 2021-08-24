Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, işleyişi, mevzuat, çalışma usul ve esasları hakkında bilgiler verilmesi amacıyla daha önce Denizbank çalışanları için gerçekleştirilen banka eğitimi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım çalışanlarına yönelik de düzenlendi.

Mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta yapılan uzaktan eğitimler, TARSİM ve Türkiye Sigorta'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.