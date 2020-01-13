Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

6 saat önce

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü, Serpil Günal oldu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü, Serpil Günal oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Serpil Günal aynı zamanda, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.

Ankara'da 1974 yılında doğan Günal, TED Ankara Koleji'nden sonra 1998 yılında ODTÜ Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nu bitirdi.

2006 yılında Atılım Üniversitesi İşletme bölümünden yüksek lisans derecesini alan Günal, 1999 yılında Ziraat Bankası Ticari Krediler Birimi'nde iş hayatına başladı. Günal, 2001-2012'de Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı'na atandı.

Serpil Günal, Nisan 2012-Mayıs 2013 döneminde Ziraat Bankası Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı Bankasürans Birimi'nde Sigorta ve Diğer Acentelik Ürünleri Yöneticisi, Mayıs 2013-Ocak 2017 döneminde Ziraat Bankası Dağıtım Genel Müdür Yardımcılığı, Banka Sigortacılığı Birimi'nde Bankasürans Yöneticisi olarak görev aldı.

Ocak 2017 itibarıyla Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2018-Ocak 2020 döneminde ise Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettiren Günal, evli ve bir çocuk annesi.

Ziraat Bankası, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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