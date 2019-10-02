Son Dakika Haberleri: Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek
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Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek

1 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Hayvan Hayat Sigortaları branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla "Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" düzenleneceği bildirildi.

Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Hayvan Hayat Sigortaları branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla "Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" düzenleneceği bildirildi.


Adaylar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından, 7 Aralık tarihinde, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep illerinde yapılacak Ön Eleme Sınavı için başvurularını, 1 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında segem.org.tr adresindeki başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.


Sınavda başarılı olan adaylar, önümüzdeki aylarda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi işbirliğinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.


Ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak üzere, segem.org.tr ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Tarım Sigortaları Havuzu, İstanbul, Ankara, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
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