Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Hayvan Hayat Sigortaları branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla "Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" düzenleneceği bildirildi.



Adaylar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından, 7 Aralık tarihinde, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep illerinde yapılacak Ön Eleme Sınavı için başvurularını, 1 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında segem.org.tr adresindeki başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.



Sınavda başarılı olan adaylar, önümüzdeki aylarda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi işbirliğinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.



Ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak üzere, segem.org.tr ziyaret edilebilir. - İSTANBUL