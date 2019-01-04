Son Dakika Haberleri: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetmeliği'nde Değişiklik

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetmeliği'nde Değişiklik

34 dakika önce

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra Havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden ödenen aylık işletme bedelinin oranları yeniden belirlendi.

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetmeliği'nde Değişiklik, System.String[]
Tarım Sigortaları Havuzu'ndan devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra Havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden ödenen aylık işletme bedelinin oranları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının, Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra Havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden aylık olarak ödenen işletme bedelinin oranları güncellendi.

Buna göre, Havuz Yönetim Kurulunca tespit edilecek işletme bedeli 0-100 milyon lira için yüzde 6'yı, 100-200 milyon lira için yüzde 5'i, 200-300 milyon lira için yüzde 4'ü, 300-400 milyon lira için yüzde 3'ü, 400-500 milyon lira için yüzde 2'yi, 500 milyon liradan fazlası için yüzde 1'i geçemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:50 Kaynak: AA

prim, Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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