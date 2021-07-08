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Tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeler anlatıldı - Son Dakika

Tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeler anlatıldı

08.07.2021 09:58
Tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeler anlatıldı, System.String[]

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, katıldığı televizyon programında tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeleri anlattı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, katıldığı televizyon programında tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeleri anlattı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Bloomberg HT TV'de, 7 Temmuz tarihinde ekrana gelen 'Finansal Teknoloji Programı'nın konuğu oldu. Devlet Destekli Tarım Sigortalarında kullanılan ve kullanılması planlanan teknolojiler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Günal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"TARSİM olarak vizyonumuz, tarım sigortalarında en geniş teminat kapsamı ile üretici ve yetiştiricilerimize ulaşmak ve onların güvenini kazanmış, örnek gösterilen bir kurum olmak. Biz bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip ederek, teknolojinin sunduğu imkanlardan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyoruz.

Bu anlamda, bitkisel ürün sigortaları branşındaki risk inceleme ve hasar tespit işlemlerimize, hız ve verimlilik kazandırmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sistem açısından kritik bir öneme sahip olan hasar operasyonu kapsamında kullanılan mobil ekspertiz uygulaması ile manuel işlem adetlerini azalttık.

AR-GE ekibimizin çalışmaları ve sahadan gelen geri bildirimler ile hasar operasyonunda görev alan eksperlerin kullandığı uygulamalar sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor. Örnek vermemiz gerekirse; son dönemlerde, mısır, nohut, mercimek ve ayçiçeği ürünlerinde mobil uygulama tarafını güncelledik. Zeytin, domates, haşhaş ve soğan ürünleri için ise güncelleme çalışmaları tamamlandı ve önümüzdeki günlerde uygulamaya aktarımı sağlanacak. Bu şekilde, hasar tespitlerinde dinamik, aktif ve sürekli olarak kendini güncelleyen sistemler ile üreticilerimize daha hızlı hizmet sunuyoruz.

Tüm sayım ve örneklemeler, fotoğraf çekimleri, koordinat alımları ve matematiksel işlemler, tablet vasıtasıyla arazide yapılabiliyor. Zamandan tasarruf ediliyor.

Sera sigortalarında da, risk ve hasar ekspertiz çalışmalarında kullanılan mobil uygulamalarını yenileyerek daha hızlı ve kolay işlem yapılmasını sağladık. Bu durum, eksperlerin işlemlerini kolaylaştırarak, sahada geçirdikleri süreyi azalttı. Daha fazla üreticiye ulaşılması mümkün oldu.

Uzaktan algılama çalışmaları kapsamında ise, güncel ve açık kaynaklı uydu görüntüleri kullanıyor ve bu şekilde hasar tespit ve risk süreçlerine verimlilik kazandırıyoruz. Günlük uydu görüntülerini, dolu, yangın, sel ve su baskını, heyelan hasarlarının yanı sıra risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde de meteorolojik verilerle destekleyerek kullanıyoruz. Bu sayede, istenilen tüm tarihlere ait görüntülere ulaşma imkanımız bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Tarsim Bölge Müdürlüklerimizin kullanımına sunduğumuz dronelarla (insansız hava araçları) uzaktan algılama teknolojileri ve görüntü işleme algoritmaları kullanarak, hasar görüntüleme ve tespit çalışmalarımızı yapmaya başladık. Algılama, verim ve ekili ürün tespiti gibi işlemlerde pratik ve hızlı çözümler sunuyoruz.

Türkiye'de ilk kez bir canlı varlık üzerindeki risk inceleme ve hasar tespit işlemleri, işletmeye gidilmeden ve internet üzerinden, uzaktan destek platformu ile gerçekleştirilmeye başlandı. Hayvan hayat sigortası poliçesine sahip olan ve aynı zamanda veteriner hekim, veteriner tekniker ya da veteriner teknisyen çalıştıran büyük işletmelerde hayata geçirilen bu uygulama ile sigortalı hayvan ve dolayısıyla risk inceleme ile hasar yoğunluğu fazla olan işletmelerin ekspertiz işlemleri, TARSİM'in İstanbul'daki merkezinde bulunan uzman veteriner hekim ekip tarafından yapılıyor.

Uygulama ile büyükbaş hayvan hayat sigortası branşında yavru ölümü, yavru atma ve ölüm hasarlarının incelemesi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl bu uygulama ile 400 adet civarında işlem gerçekleştirildi. Bu yıl ise şimdiye kadar işlem adedi 311 olarak gerçekleşti.

Yeni TARSİM Mobil Uygulaması, sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin içeriğiyle paydaşların, günlük iş süreçlerine dahil olarak, bilgiye anında ulaşılmasını sağlıyor.

Uygulama aracılığıyla, TARSİM ile ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabiliyor, soru ve talepler için bilgi formu kullanılabiliyor, poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebiliyor.

Tarım sigortası poliçesi oluşturulması öncesinde gerçekleştirilen risk inceleme işlemleri ve poliçe hasar dosyasına ilişkin tüm süreçler uygulama üzerinden detaylı bir şekilde, adım adım takip edilebiliyor.

Üreticiler, TARSİM Mobil üzerinden tüm tarım sigortası branşları için zahmetsizce ve hemen hasar ihbarında bulunabiliyor. Son kabul tarihi, poliçe bilgileri, teminat, unsur, tazminat bilgileri, ödeme bilgileri ve risk değerlendirme sonuçlarına ulaşabiliyor. Eksik evraklarını gönderebiliyor.

Yeni uygulama ile üreticilerimiz, tüm kayıtlı arazileri için lokasyon bazında saatlik-günlük ve 5 günlük hava durumunu ve tahminlerini görüntüleyebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) entegrasyonu ile üreticilerin arazi konumları özelinde meteorolojik alarm ve uyarılar da görüntülenebiliyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile yaptığımız entegrasyon doğrultusunda, en yakın acente menüsü ile üreticilerimiz, harita üzerinde bulundukları konuma en yakın acenteleri görüntüleyebiliyor ve yol tarifi alabiliyor.

Ayrıca poliçesindeki ek teminatlar/unsurlar hakkında bilgi edinebiliyor, online prim hesabını kolaylıkla yapabiliyor.

Üretici ve yetiştiricilerimiz, TARSİM Mobil Uygulamasını, akıllı telefon ve tabletlere, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından, "TARSİM Mobil" başlığıyla ücretsiz olarak indirebiliyor.

Aynı zamanda Türkiye'de sigorta sektöründe bir ilk olan Arttırılmış Gerçeklik Destekli Sesli Poliçe Uygulamasını da hayata geçirerek, üretici ve yetiştiricilerimizin hizmetine sunduk. Günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında yer alan, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen "Sesli Poliçe Uygulaması" ile üretici ve yetiştiricilerimizin poliçeleri hakkında zahmetsizce ve aynı zamanda detaylı bir şekilde bilgilendirilmesini amaçladık.

Tüm bu dijital çözümler ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun çok büyük katkıları olduğunu da belirtmek isterim." - İSTANBUL

Tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeler anlatıldı

Bloomberg, Veteriner, Poliçe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım sigortalarındaki teknolojik gelişmeler anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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