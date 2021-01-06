Tarım sigortası acente eğitiminin ilki gerçekleştirildi - Son Dakika

Tarım sigortası acente eğitiminin ilki gerçekleştirildi

06.01.2021 14:24
Tarım sigortası acente eğitiminin ilki gerçekleştirildi, System.String[]

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 25 Aralık tarihinde, TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik olarak tarım sigortası konulu eğitim düzenlendi.

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 25 Aralık tarihinde, TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik olarak tarım sigortası konulu eğitim düzenlendi. Eğitim toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve TARSİM birim yöneticilerinin yanı sıra Devlet Destekli Tarım Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri acentelerinin temsilcileri katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Günal, eğitim programının düzenlenmesindeki kıymetli katkılarından ötürü Birlik temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek; iklim değişikliğinin yaşamsal sistemleri etkiler hale geldiği günümüzde, üreticilerin tarım sigortası konusunda bilinçlendirilmesi ve TARSİM'in yaygınlaştırılmasına ilişkin acentelere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Acentelerin, tarım sigortası branşını ürün portföyüne koymasının, çiftçileri doğru yönlendirmesinin, hasar süreçlerini detaylı anlatmasının, yeni çıkan ürün ve teminatlarda ihtiyaçlara göre yönlendirme yapmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize, sigortanın sıradan bir ürün olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu duyurmamız gerekiyor. Afetlerin yaratacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçmekte. Bu nedenledir ki, hepimizin en önemli gündem maddelerinden biri tarım sigortası konusunda üreticilerimizin bilincini artırmak olmalı."

İlk ayağı Denizli'de gerçekleşen eğitim programının, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde 15 yeni noktada daha düzenlenerek devam etmesi planlanıyor. Program kapsamında, mevcut uygulamaların yanı sıra 2021 yılına yönelik yenilikler ve diğer önemli başlıklar hakkında da bilgilendirmelerde bulunularak, sorular yanıtlanıyor. - İSTANBUL

Tarım sigortası acente eğitiminin ilki gerçekleştirildi

Tarım Sigortaları Havuzu, Denizli, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım sigortası acente eğitiminin ilki gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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