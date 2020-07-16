Tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi - Son Dakika

Tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi Burhaniye ilçesinde, Emekli Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu emeklilikten sonra katıldığı resim, ahşap oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarında becerisini geliştirirken, hazırladıkları ile de evini sanat galerisine çevirdi.

Tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

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BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Emekli Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu emeklilikten sonra katıldığı resim, ahşap oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarında becerisini geliştirirken, hazırladıkları ile de evini sanat galerisine çevirdi. Kırsal Kızıklı mahallesindeki evinin bahçesinde atölye kuran Çavuşoğlu, yöresindeki gençlere de kurslar vermeye başladı.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarım Teknikeri olarak görev yaparken, 21 yıl önce emekli olan 65 yaşındaki Ergen Çavuşoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 5 yıl süreyle resim kurslarına, ikişer yılda ağaç oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarına katıldı. 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, çok sayıda kara kalem, sulu boya ve yağlı boya resimler yaparken, yüzlerce de ağaç oyma yaptı. Su kabaklarından abajur ve gece lambaları da yapan Çavuşoğlu ilçe merkezindeki evini 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesine taşıdı. Evinin bahçesine bir atölye yapan ve bir de sergi salonu açan sanat aşığı Çavuşoğlu, çok sayıdaki meraklıya da ücretsiz kurs vermeye başladı. Çavuşoğlu'nun eserleri büyük beğeni toplarken Ankara, İstanbul ve Kıbrıs'tan siparişler almaya başladı. Sanat galerisine dönüştürdüğü salonda resimlerden su kabağı süslemeleri ve ahşap oymalardan ağaç dallarından yapılmış yılana kadar pek çok esere yer veren, Çavuşoğlu, gençleri sanat öğrenmeye çağırdı. Emekli olduktan sonra kurslara gittiğini anlatan Çavuşoğlu, "Aşağı yukarı 20 yıl bitti emekli olalı. 5 yıl resim kursuna devam ettim. Şu anda her türlü resmi yapıyorum. Karakalem, suluboya,yağlı boya, soft pastel. arkrilik boya, duvar resimleri ve ahşap boyama yapıyorum. Burhaniye de oturuyordum. Geldim Kızıklı köyüne yerleştim. Evimin önünde kendime bir atölye ve sergi salonu yaptım. Burada her tülü resimle uğraşıyorum. Ahşap boyama yapıyorum. Su kabağı lamba yapıyorum. Köyde gençlere öğrencilere yardımcı oluyorum. Hangi konuda isterlerse o dalda eğitim veriyorum. Kapım herkese açık. Ben gençlere tavsiye ediyorum. Boş zamanlarını gelip değerlendirsinler" dedi. Çavuşoğlu'nun atölyesine devam eden İngilizce Öğretmeni Füsun Acuner de, " Uzun süredir mozaik taş, taş boyama ve resimle ilgileniyordum. Ergenç ustamla tanışınca birlikte bunları yapmaya karar verdik. Benim tasarımların, hocamın tasarımları, çalışmalarımız birleşince ortaya keyifli işler çıktı. Yaptığımız işleri Ankara'ya ve Kıbrıs'a ve farklı yerlere göndermeye başladık. Çerçeveler yaptık. Ahşaptan güzel işler ortaya çıktı Şimdi de mozaikle ahşabı birleştirdik. Herkes sanatla ilgilensin. Bu, özellikle bu günlerde ruhumuza çok iyi geliyor" dedi.

Burhaniye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi - Son Dakika
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