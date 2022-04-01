Tarım Teknolojisi Devi Syngenta Grup'un Ceo'su Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı - Son Dakika
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Tarım Teknolojisi Devi Syngenta Grup'un Ceo'su Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı

01.04.2022 00:43
Tarım Teknolojisi Devi Syngenta Grup'un Ceo'su Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı

CENEVRE, 31 Mart (Xinhua) — Erik Fyrwald, Xinhua'ya elektronik posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, devam eden çatışmanın küresel gıda tedarik zincirini etkileyen sonuçları hakkında çok kaygılı olduğunu söyledi. CEO, "Ukrayna ve Rusya, dünyanın en verimli buğday üretecisi ülkeleri. On yıllar boyunca yıllık üretimlerinin büyük bir kısmını, tarım sektöründe kendine yetemeyen ülkelere ihraç ettiler" dedi. Fyrwald, "Birleşmiş […]

Tarım Teknolojisi Devi Syngenta Grup'un Ceo'<a class='keyword-sd' href='/su/' title='su'>su</a> Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı

CENEVRE, 31 Mart (Xinhua) — Erik Fyrwald, Xinhua'ya elektronik posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, devam eden çatışmanın küresel gıda tedarik zincirini etkileyen sonuçları hakkında çok kaygılı olduğunu söyledi. CEO, "Ukrayna ve Rusya, dünyanın en verimli buğday üretecisi ülkeleri. On yıllar boyunca yıllık üretimlerinin büyük bir kısmını, tarım sektöründe kendine yetemeyen ülkelere ihraç ettiler" dedi. Fyrwald, " Birleşmiş Milletler'e göre, 45 ülke buğdayının en az üçte birini Ukrayna ya da Rusya'dan ithal ediyor. Bir başka insani krizden kaçınmak için diğer gıda ve tarım şirketleriyle birlikte sıkı çalışmalıyız" diye ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley de Salı günü yaptığı açıklamada krizin "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüklerimizin ötesinde" bir küresel etki yaratacağını ve Ukrayna'yı "dünyanın tarım merkezinden ekmek kuyrukları diyarına" dönüştürdüğünü ifade etmişti. Beasley, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna ile Rusya'nın toplamda dünyanın buğday arzının yüzde 30'unu, mısır arzının yüzde 20'sini ve ayçiçeği tohumu yağının da yüzde 75 ile 90'ını ürettiğini söylemişti. İklim değişikliğinin dünya genelindeki çok sayıda çiftliğin varlığını uzun vadede tehdit ettiği bir çağda küresel gıda güvenliği için risklerin daha da büyük olduğunu vurgulayan Fyrwald, "Mevcut yetişme mevsiminde zaten, benzeri görülmemiş sel, kuraklık ve yüksek düzeyde haşere tahribatı nedeniyle zorluk yaşanıyor. Güney Amerika'daki kuraklık, başta dünyanın en büyük soya fasulyesi işleyicisi Arjantin olmak üzere, kilit yetiştirme bölgelerinde mahsul verimini düşürdü" uyarısında bulundu.

Hükümetlere ve yasa yapıcılara gıda güvenliği ile tarım arazilerinde verimliliği artırmak için modern dijital teknolojileri kullanma çağrısı yapan Fyrwald, "Dünyanın daha fazla üretim yapabilmesi ve bunu daha az toprak kullanarak başarabilmesi için birlikte çalışmanın yollarını bulması gerekiyor. Daha iyi tohumlara ve daha verimli mahsul korumasına ihtiyacımız var" diye ekledi. Küresel pazarda mahsullerin korunması konusunda dünya lideri olan ve tohum konusunda da üçüncü sırada gelen Syngenta Grup, Çin'deki gübre pazarının lideri ve aynı zamanda da ülkenin önde gelen tarımsal hizmet sağlayıcılarından biri. Sahibi ChemChina olan ve merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan İsviçreli şirket, 100'den fazla ülkede 53 bin çalışanıyla küresel bir ayak izine sahip.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Tarım, CEO, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Tarım Teknolojisi Devi Syngenta Grup'un Ceo'su Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı - Son Dakika


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