Son Dakika Haberleri: Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı

42 dakika önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayındabir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 arttı.

Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayındabir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,50 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,56 azalış, balıkçılıkta yüzde 0,82 artış gerçekleşti.


Aylık en fazla azalış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti


Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,33 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,60 artış gerçekleşti.


Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5,55 azaldı


Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6,04, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,70, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,18 artış, çeltik yüzde 5,17, üzüm yüzde 8,09 ve yağlı meyveler yüzde 1,03 azalış gösterdi.


Ağustos 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden; 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor
Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:53:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]