Son Dakika Haberleri: Tarım ÜFE ağustosta yüzde 19,7 yükseldi
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Tarım ÜFE ağustosta yüzde 19,7 yükseldi

44 dakika önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 artış gösterdi.

Tarım ÜFE ağustosta yüzde 19,7 yükseldi, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10 
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