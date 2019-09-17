Tarım ÜFE ağustosta yüzde 19,7 yükseldi
44 dakika önce
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 artış gösterdi.
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10
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