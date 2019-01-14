Son Dakika Haberleri: Tarım- Üfe Aralık Ayında Yüzde 3,28 Arttı

Tarım- Üfe Aralık Ayında Yüzde 3,28 Arttı

54 dakika önce

Tarım-ÜFE, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,65 artış gösterdi.

Tarım- Üfe Aralık Ayında Yüzde 3,28 Arttı, System.String[]
Tarım-ÜFE, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,65 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,65 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,46, balıkçılıkta yüzde 3,43 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,81 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,49, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,84 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 11,10 arttı

Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,90, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,48, çeltik yüzde 2,17 ve yağlı meyveler yüzde 0,63 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,56, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0,54 azalış gösterdi. Aralık 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden; 48 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

Aralık, Ekonomi
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