Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 20.20 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.43 azalırken, yıllık bazda yüzde 20.20 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki beş aylık yüzde 7.07'yi bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 19.60 düzeyindeydi.

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 16 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 41 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.Sektörlerde aylık bazda fiyatlar;tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.35 düyerken,balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4.66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34.76 yükseldi.Ana gruplarda fiyatlar aylık bazda;çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15.04 düyerken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.48 yükseldi.TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyatlarında yıllık en fazla artış yüzde 43.54 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Yıllık bazda fiyatların en çok yükseldiği diğer alt gruplar da; yüzde 26.59 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23.68 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olurken, yıllık en az artış olan alt gruplar da, yüzde 2.32 ile çeltik, yüzde 6.71 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7.31 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.Tarım ürünleri üretici fiyatlarında aylık en fazla artış da yüzde 7.82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti.Alt gruplar itibarıyla tarım ürünleri üretici fiyatlarının aylık bazda en fazla artan diğer alt gruplar da yüzde 2.92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 1.95 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda en az artan alt gruplar ise yüzde 0.42 ile lifli bitkiler ve yüzde 0.52 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olurken, fiyatlar yüzde 4.68 ile çeltik ve yüzde 1.50 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarında düştü. (Grafik - Tablo)