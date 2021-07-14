Tarım ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 1,76, yıllık bazda yüzde 21,76 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,76 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,19 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,6, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,35 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,06 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,09, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,31 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 43,94 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 35,94 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 32,2 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar şeklinde sıralandı.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,49 ile çeltik, yüzde 12,23 ile yağlı meyveler ve yüzde 14,26 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 0,39 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 8,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları şeklinde sıralandı.

Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,58 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler, yüzde 1,08 ile lifli bitkiler oldu.

Bir önceki aya göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 9,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak belirlendi.