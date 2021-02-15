Tarım ÜFE ocakta arttı - Son Dakika

Tarım ÜFE ocakta arttı

15.02.2021 10:32
Tarım ÜFE ocakta arttı, System.String[]

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,26 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,26 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,88, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,63, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,95 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,54, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,46 artış olarak kayıtlara geçti.

Alt tarım gruplarında söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 0,01 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 10,68 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 12,96 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 14,17 ile yağlı meyveler olarak tespit edildi.

Artışın en yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 34,39 ile turunçgiller, yüzde 31,83 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 30,99 ile çeltik olarak belirlendi.

Ocakta bir önceki aya göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 0,21 ile yağlı meyveler oldu. En az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 1,58 ile çeltik olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 8,07 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 6,23 ile lifli bitkiler ve yüzde 4,44 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak kayda geçti.???????

Endekste kapsanan 86 maddeden, 20'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 6'sının ortalama fiyatında değişim olmadı, 60'ının ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ÜFE ocakta arttı - Son Dakika


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