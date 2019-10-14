Son Dakika Haberleri: Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı
Son Dakika Ekonomi Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı

1 saat önce

Tarım-ÜFE, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı.

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı, System.String[]

Tarım-ÜFE, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre,Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 artış gösterdi.


Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,66, balıkçılıkta yüzde 1,95 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,91 azalış, gerçekleşti.


Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti


Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,85 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalış gerçekleşti.


Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,11 azaldı


Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,92, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 3,16, çeltik yüzde 2,73 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,30 artış, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0,74 azalış gösterdi.


Eylül 2019'da endekste kapsanan 84 maddeden; 2 madde bu ay endekse girerken, 39 maddenin fiyatlarında artış, 37 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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