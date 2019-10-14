Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı
1 saat önce
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 artış kaydetti.
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 artış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:17
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