Son Dakika Haberleri: Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı
Son Dakika Ekonomi Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı

1 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 artış kaydetti.

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 artış kaydetti.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:17 
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