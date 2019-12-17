Tarım ÜFE kasımda arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE kasımda arttı - Son Dakika Ekonomi

Tarım ÜFE kasımda arttı

6 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 yükseldi.

Tarım ÜFE kasımda arttı, System.String[]

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,76 artışla 161,16 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,60, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,82 arttı.

Aylık bazda tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,85, balıkçılıkta yüzde 1,60 artış olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,60 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,57 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından çeltik yüzde 4,63, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,78, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 1,25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 0,30 ve tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,21 artarken, yağlı meyveler yüzde 3,38 azaldı.

Kasımda kapsanan 90 maddeden 1 madde bu ay endekse girerken, 46 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim görülmedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı
Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak

Son Dakika Haberleri
16:45 BEKSİAD’da Ömer Yıldız güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi
16:40 Türkiye genelinde kasımda 138 bin 372 adet konut satıldı - Son Dakika Ekonomi
16:40 Altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:38 Rekabet Kurumundan Google açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:34 Rekabet Kurumundan Google açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:27 Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
16:19 Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ÜFE kasımda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]