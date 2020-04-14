Tarım-ÜFE martta arttı - Son Dakika
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Tarım-ÜFE martta arttı

7 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 10,38, aylık yüzde 1,89 arttı.

Tarım-ÜFE martta arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 10,38, aylık yüzde 1,89 arttı.


Türkiye İstatistik Kuurmu (TÜİK), 2020 mart dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,54 artış gerçekleşti.


Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,12 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,28 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,84, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,15 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,74 artış gerçekleşti.


Yıllık en fazla azalış yüzde 19,96 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu


Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 9,25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,35 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 33,81 ile turunçgiller oldu.


Aylık en fazla azalış yüzde 18,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti


Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,50 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 4,15 ile lifli bitkiler alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı mart ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 2,72 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular, yüzde 2,73 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 7,16 ile turunçgiller ve oldu.


Mart 2020'de, endekste kapsanan 81 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 4 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:11 Kaynak: İHA

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