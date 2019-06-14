Son Dakika Haberleri: Tarım ÜFE mayısta azaldı
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Tarım ÜFE mayısta azaldı

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 arttı.

Tarım ÜFE mayısta azaldı, System.String[]
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalışla 160,80 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,93 yükseldi.
Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 0,09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,78, balıkçılıkta yüzde 7,79 azalış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4,52 azalış kaydedildi.
Alt tarım gruplarından tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar bir önceki aya göre yüzde 4,69, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,27, diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyveler yüzde 7,57 artarken, sebzeler yüzde 9,92, lifli bitkiler yüzde 8,04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,06 azalış gösterdi.
Mayıs ayında endekste kapsanan 82 maddeden 6 madde bu ay endekse girerken, 37'sinin fiyatlarında artış, 27'sinin fiyatlarında azalış oldu. 12 maddenin fiyatlarında ise değişim gerçekleşmedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:27 Kaynak: AA
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