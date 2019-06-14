Son Dakika Haberleri: Tarım ÜFE mayısta azaldı
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Tarım ÜFE mayısta azaldı

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

Tarım ÜFE mayısta azaldı, System.String[]
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38 
tarım ürünleri, üretici fiyat endeksi, Ekonomi
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