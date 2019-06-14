Tarım ÜFE mayısta azaldı
1 saat önce
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 artış gösterdi.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38
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