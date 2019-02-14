Son Dakika Haberleri: Tarım Üfe Ocakta Arttı

Tarım Üfe Ocakta Arttı

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.

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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,29 artışla 153,64 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 12,87 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 8,03, ormancılık ürünlerinde yüzde 16,77, balıkçılıkta yüzde 11,33 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,2 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından, turunçgiller yüzde 10,66, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,52, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,08 ve çeltik yüzde 1,82 artış, lifli bitkiler yüzde 1,08, yağlı meyveler yüzde 0,37 azalış gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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