Tarım-ÜFE ocakta yüzde 10,41 arttı - Son Dakika
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Tarım-ÜFE ocakta yüzde 10,41 arttı

7 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 10,41, aylık yüzde 3,02 arttı.

Tarım-ÜFE ocakta yüzde 10,41 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 10,41, aylık yüzde 3,02 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,48 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,94, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,37 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,60 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.


Yıllık en fazla azalış yüzde 20,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu


Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 10,27 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller oldu.


Aylık en fazla azalış yüzde 1,55 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti


Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı ocak ayında en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,37 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı ocak ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,19 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,95 ile turunçgiller oldu.


Ocak 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 1 madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşti. 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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