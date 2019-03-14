Son Dakika Haberleri: Tarım Üfe Şubatta Arttı

Tarım Üfe Şubatta Arttı

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 arttı.

Tarım Üfe Şubatta Arttı, System.String[]
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.


Buna göre, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,73 artışla 157,84 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 14,34 yükseldi.


Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,85, balıkçılıkta yüzde 6,32 artış gerçekleşirken ormancılık ürünlerinde yüzde 7,13 azalış gerçekleşti.


Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,31, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,44 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,01 artış kaydedildi.


Alt tarım gruplarından, turunçgiller yüzde 9,11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,14, çeltik yüzde 1,92, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,67 artış gösterirken, lifli bitkiler yüzde 2,45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,15 azaldı.

Şubat ayında endekste kapsanan 86 maddeden, 65'inin fiyatlarında artış, 17'sinin fiyatlarında azalış, 4'ünün fiyatlarında ise değişim olmadığı görüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım Üfe Şubatta Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]