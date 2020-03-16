Tarım ÜFE şubatta arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE şubatta arttı - Son Dakika Ekonomi

Tarım ÜFE şubatta arttı

6 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 arttı.

Tarım ÜFE şubatta arttı, System.String[]

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 173,98 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,04 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,38, balıkçılıkta yüzde 5,53, ormancılık ürünlerinde yüzde 7,32 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,63, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,87, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,49 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 19,49, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 8,10 azalış oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 42,92 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 34,80 ile turunçgiller olarak belirlendi.

Şubatta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 3,21'le lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.

Endekste kapsanan 86 maddeden 17'sinin ortalama fiyatı azaldı, 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 61 maddenin ortalama fiyatında artış görüldü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu         
14:13
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu         
21:07
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ÜFE şubatta arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]