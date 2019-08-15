Son Dakika Haberleri: Tarım ÜFE temmuzda düştü
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Tarım ÜFE temmuzda düştü

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 arttı.

Tarım ÜFE temmuzda düştü, System.String[]
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 arttı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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