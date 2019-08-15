Son Dakika Haberleri: Tarım ÜFE temmuzda düştü
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Tarım ÜFE temmuzda düştü

1 saat önce

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 arttı.

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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,06 azalışla 154,38 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,2 yükseldi.
Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 1,22, balıkçılıkta yüzde 0,9 düşüş, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 6,6 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,14, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,26 artış kaydedildi.
Alt tarım gruplarından, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,86, koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,95, yağlı meyveler yüzde 0,9 yükseliş, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar 0,51 düşüş gösterdi.
Temmuzda endekste kapsanan 87 maddeden, 5 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış oldu. 6 maddenin fiyatları ise değişmedi.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: AA
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