Tarım-ÜFE yıllık yüzde 10,59, aylık yüzde 0,88 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 10,59, aylık yüzde 0,88 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE' de), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,47 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,76 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,06 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,54 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,51, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,56 artış gerçekleşti.



Yıllık en fazla azalış yüzde 8,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup ise yüzde 3,88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 25,57 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,84 ile çeltik oldu.



Aylık en fazla azalış yüzde 2,94 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti



Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,39 ile çeltik oldu. Buna karşılık, Mayıs ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,88 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 4,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.



Mayıs ayında, endekste kapsanan 82 maddeden, 29 madenin ortalama fiyatında azalış olurken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 36 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL