Tarım-ÜFE yıllık yüzde 17,36, aylık yüzde 0,22 arttı

Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,74 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,54, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,27 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,81 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,55 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,01 artış gerçekleşti.

Yıllık en az artış yüzde 5,60 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 7,90 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 9,59 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,50 ile üzüm, yüzde 30,39 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 27,47 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 9,77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 6,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 2,75 ile üzüm oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 4,49 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 2,62 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 2,23 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 50 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL