Tarım ÜFE ekimde arttı - Son Dakika

Tarım ÜFE ekimde arttı

16.11.2020 10:10
Tarım ÜFE ekimde arttı, System.String[]

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,89 artışla 188 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,99 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,82, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,85 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,47, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,47 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,01 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup yüzde 1,31 ile meyveler oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 4,57 ile lifli bitkiler ve yüzde 6,13 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kayıtlara geçti.

Artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 37,55 ile çeltik, yüzde 28,39 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 25,99 üzüm olarak belirlendi.

Ekimde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 3,18 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,84 ile yağlı meyveler ve yüzde 0,93 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt takip etti.

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 16,02 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 8,22 ile çeltik ve yüzde 6,77 ile lifli bitkiler olarak kaydedildi.???????

Endekste kapsanan 92 maddeden 17'sinin ortalama fiyatı azalırken, 16'sının ortalama fiyatında değişim olmadı, 59'unun fiyatında ise artış gerçekleşti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE ekimde arttı - Son Dakika Ekonomi


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