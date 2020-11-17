Tarım-ÜFE yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı - Son Dakika

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı

17.11.2020 00:58
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE), 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,99 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,82, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,47, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,47 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,01 artış gerçekleşti.

Yıllık en az artış yüzde 1,31 ile yağlı meyveler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,57 ile lifli bitkiler ve yüzde 6,13 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 37,55 ile çeltik, yüzde 28,39 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 25,99 üzüm oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 3,18 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,84 ile yağlı meyveler ve yüzde 0,93 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 16,02 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 8,22 ile çeltik ve yüzde 6,77 ile lifli bitkiler oldu. - İSTANBUL

üretici fiyat endeksi, Aralık, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım-ÜFE yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü         
23:33
Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok         
23:02
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım-ÜFE yıllık yüzde 18,70, aylık yüzde 1,89 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei