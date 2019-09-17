Son Dakika Haberleri: Tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos'ta yüzde 0.70 düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos'ta yüzde 0.70 düştü

41 dakika önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ağustos'ta aylık yüzde 0.70 azalırken, yıllık bazdaki artış, Temmuz ayındaki yüzde 22.83 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 19.69'a geriledi.

Tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos'ta yüzde 0.70 düştü, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ağustos'ta aylık yüzde 0.70 azalırken, yıllık bazdaki artış, Temmuz ayındaki yüzde 22.83 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 19.69'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE Aralık ayına göre yüzde 8.05 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.50 arttı.

Ağustos'ta önceki aya göre fiyatlar;

tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.72,

ormancılık ürünlerinde yüzde 1.56 azalırken,

balıkçılıkta yüzde 0.82 arttı.

Aylık en fazla düşüş çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Ağustos'ta önceki aya göre;

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.33 düşüş,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.60 artış görüldü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde Ağustos ayında fiyatlar;

tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6.04,

tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2.70,

canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2.18 artarken,

çelik yüzde 5.17,

üzüm yüzde 8.09

yağlı meyveler yüzde 1.03 düştü.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında da düşüş görülürken, beş maddenin fiyatlarında ise bir değişim izlenmedi. (Grafik ve Tablo)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:52:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos'ta yüzde 0.70 düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]