Son Dakika Haberleri: Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 3.28 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 3.28 Arttı

1 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 3.28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.89 arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 3.28 Arttı, System.String[]
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE)   Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 3.28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.89 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE'nin Aralık'ta, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 15.89 ve 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 11.65 yükseldiğini gösterdi. Verilere göre, fiyatlar Kasım ayına göre Aralık'ta, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.46 ve balıkçılıkta yüzde 3.43 arttı, ormancılık ürünlerinde yüzde 4.81 azaldı.

TÜİK verilerine göre,

"Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.49 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.84 arttı, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.41 azaldı.

"Alt tarım gruplarından;

tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4.90

diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3.48,

çeltik yüzde 2.17 ve

yağlı meyveler yüzde 0.63 artarken,

canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.56,

canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0.54 azaldı.

"Aralık 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden; 48 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı." (Tablo &Grafik)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:20 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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