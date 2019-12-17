Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım'da yüzde 1.76 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım'da yüzde 1.76 arttı - Son Dakika Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım'da yüzde 1.76 arttı

6 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Kasım'da aylık yüzde 1.76 artarken, yıllık bazdaki artış, Ekim ayındaki yüzde 18.22 düzeyinden Kasım'da yüzde 17.33'e geriledi.

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım'da yüzde 1.76 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Kasım'da aylık yüzde 1.76 artarken, yıllık bazdaki artış, Ekim ayındaki yüzde 18.22 düzeyinden Kasım'da yüzde 17.33'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.60 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.82 arttı.

Kasım'da önceki aya göre fiyatlar;

tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.85,

balıkçılıkta yüzde 1.60 artarken,

ormancılık ürünlerinde yüzde 2.60 azaldı.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Kasım ayında önceki aya göre;

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.24

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.57,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.13 arttı.

Alt tarım gruplarından sebzelerde artış yüzde 3.30 olurken, Kasım ayında fiyatlar;

çeltikte yüzde 4.63

canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 1.78

yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde yüzde 1.25

diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.30

tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlarda yüzde 0.21 artarken

yağlı meyvelerde yüzde 3.38 düştü.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 90 maddeden, 1 madde endekse dahil olurken, 46 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında da düşüş görüldü, dört maddenin fiyatları değişmedi. (Grafik ve Tablo)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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