Son Dakika Haberleri: Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Ocak'ta Yüzde 8.29 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Ocak'ta Yüzde 8.29 Arttı

1 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 8.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Ocak'ta Yüzde 8.29 Arttı, System.String[]
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE)  Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 8.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE'nin Ocak'ta, 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 12.87 yükseldiğini gösterdi. Verilere göre, fiyatlar Aralık ayına göre Ocak'ta, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 8.03, balıkçılıkta yüzde 11.33 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 16.77 arttı.

TÜİK verilerine göre,

"Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15.98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.0 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.2 arttı.

"Alt tarım gruplarından;

turunçgiller yüzde 10.66,

diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu ymeişler yüzde 3.52,

canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.08 ve

çaltık yüzde 1.82 artarken,

lifli bitkiler yüzde 1.08 ve

yağlı meyveler yüzde 0.37 azaldı.

"Ocak 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden; 1 madde endekse girerken, 66 maddenin fiyatlarında artış, 13 maddenin fiyatlarında azalış olmuş, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı." (Tablo &Grafik)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
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