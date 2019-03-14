Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Şubat'ta Yıllık Yüzde 25.79 Arttı
24 dakika önce
– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı.
– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 2.73, yılın ilk iki ayında yüzde 11.25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.34 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:06 Kaynak: DHA
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