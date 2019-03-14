Son Dakika Haberleri: Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Şubat'ta Yıllık Yüzde 25.79 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Şubat'ta Yıllık Yüzde 25.79 Arttı

24 dakika önce

– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Şubat'ta Yıllık Yüzde 25.79 Arttı, System.String[]
– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 2.73, yılın ilk iki ayında yüzde 11.25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.34 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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