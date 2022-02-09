Üye Girişi
Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı - Son Dakika

Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı

09.02.2022 13:15
Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen "Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve Takip Sistemi" projesinde Türk mühendislerce geliştirilen sensörlü cihazla, soğuk hava depolarında bekletilen ürünlerin durumları 7 gün 24 saat uzaktan gözlenebiliyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen "Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve Takip Sistemi" projesinde Türk mühendislerce geliştirilen sensörlü cihazla, soğuk hava depolarında bekletilen ürünlerin durumları 7 gün 24 saat uzaktan gözlenebiliyor.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda, Bakanlığın TAGEM aracılığıyla özel sektörle yürüttüğü projede sona gelindiğini söyledi.

Sistemin devreye alınmasıyla hasat sonrası kayıpların önleneceğini dile getiren Boz, "Böyle güzel bir projenin sonucunu ve hasat sonrası kayıpların nasıl önlendiğini çok rahatlıkla uygulamada görme imkanımız olacak. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çok önemli çalışmalar yapmaya devam edecek. Biz de Ankara'dan elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Bu çalışmaların daha da artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

"Artık tasarruf etme, koruma, daha kıymetli hale getirip değerini artırma dönemi"

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan Aydın da 1894 yılında Bakteriyolojihane-i Şahane adıyla Pendik'te başlayan araştırma yolculuğuna 72 kuruluşla devam edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tarımsal araştırma anlamında Türkiye'nin yetkinliği tam bilinmemesine rağmen dünyada ilk 10 arasındadır. Bunu bilip sahip çıkmak gerekir. Biz TAGEM olarak Ar-Ge yapıyor, tarımsal politika üretiyor ve genetik kaynakları koruyoruz. Dedelerimizden bize emanet olan genetik kaynaklarımız, gerek burada gerekse 32 gen bankamızda 317 bin materyalle korunuyor. Böyle kıymetli bir işi yapıyoruz. Bugün burada Ar-Ge hizmetlerimizden biri olan özel sektör projemizden birinin kapanış toplantısını yapıyoruz. Biz son yıllarda yaklaşık 400 projeyi bu şekilde destekledik ve 100 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yaptık."

Tarımsal ürünlerde hasat sonrası meydana gelen kaybı azaltmak için geliştirilen projeye de 2,3 milyon lira destek sağladıklarını söyleyen Aydın, "Bu ürün ticarileşip gelir getirecek hale gelene kadar manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'de ürettiğimiz meyvelerdeki ağırlık kaybını yüzde 10 bile iyileştirmesi bizim toplam ürün üretimimizi yüzde 10 artırması demektir. Artık topraklar, alanlar doydu. Genetik kapasitenin sonuna geldik. Artık tasarruf etme, koruma, daha kıymetli hale getirip değerini artırma dönemi." diye konuştu.

Proje ortağı firmanın Genel Müdürü Baran Baykurt Emiroğlu da geliştirdikleri yerli ve milli sistemin kablosuz olduğunu ifade etti.

Yeni sistemin ürünlerin depo süresini iki katına kadar çıkardığını ve kayıpları önlediğini vurgulayan Emiroğlu, "Bu sensörlerle kullanıcılar mobil telefon, tablet veya bilgisayarlarından ürünlerin depoda ömrünü görebiliyor ve ne zaman satışa sunmaları gerektiği hakkında da uyarı alıyor. Yaklaşık yüzde 25-30'lara varan oranda kayıpları önlüyoruz." dedi.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurum müdürleri, projede görev alan ekip ve firma yetkilileri katıldı.

YORUMLAR
500

Araştırma, Tarım, Hasat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
13:24 Asansörde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirtildi!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement