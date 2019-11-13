Adana Valisi Mahmut Demirtaş, mühendisinden çiftçisine kadar tarım sektöründeki tüm insan kaynağının dijital tarım çağını okuyan ve özümseyen bireylere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Demirtaş, Adana Ziraat Odası tarafından düzenlenen Tarım ve Geleceği Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kent ihracatının yüzde 27'sinin gıda ve tarım sektörü kaynaklı olduğunu söyledi.

Dünyanın sayılı tarım ve gıda arz merkezlerinden olan Adana'da, tarıma ilişkin vizyon projelere ve ciddi yatırımlara imza attıklarını ifade eden Demirtaş, "Özellikle Aşağı Seyhan ve Ceyhan Sulama Projesi'nden başlayarak, tüm projelerin açık sistemden kapalı basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesiyle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yedigöze sulama sahasının tamamlanmasıyla da 75 bin hektarlık alanı daha sulamaya açacak, sulanabilir tarım arazilerimizin oranını yüzde 86'lara ulaştıracağız." dedi.

Demirtaş, tarım, su ürünleri ve gıda ihtisas organize sanayi bölgeleriyle de kentte sektörün kümelenme yoluyla rekabet gücünün artacağını, ciddi istihdam sağlanacağını bildirdi.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Tüm kesimlerin önümüzdeki dönemde tarımsal arazilerin imara ve yapılaşmaya açılmaması noktasında gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ülkemizde ve ilimizde iklime uygun ürün planlamasının yapılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyor, üreticimizin katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiğine inanıyorum. Çiftçimizin, üreticimizin çağın gerektirdiği bilgi ve bilinçle üretim yapması için eğitim süreçlerinin planlanması gerekiyor. Mühendisinden çiftçisine varıncaya kadar sektördeki insan kaynağımızı mutlaka dijital tarım çağını okuyan ve özümseyen bireylere dönüştürmeliyiz. "

"YÖK'ün aldığı karara itiraz edeceğiz"

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de tarımdaki sorunları ve çözüm önerilerini yetkili mercilere her zaman ilettiklerini belirtti. Güngör, "Bizler ülkenin durumunu doğru söylemek durumundayız. Tarımda sıkıntılarımız var. Tarım arazisi, mera sıkıntısı var, sulamada sıkıntı var. Girdi maliyetlerinde sıkıntı var." dedi.

Örnek, ziraat eğitiminde de sıkıntılar olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Dün YÖK'ten odamıza yazı geldi. Ziraat fakültesi bölümlerini başka fakültelere alt bölüm olarak geçireceklermiş. Ben böyle bir şey duymadım. Yani ziraat fakültesi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümünü iktisat alt bölümü olarak geçirecekler. Zootekniyi, veteriner fakültesinin alt bölümü olarak geçirecekler. Yani fakülteleri darmadağın edecekler. Benim aklım almıyor. Nitekim burada hocalarımız var. Onları hafta içinde Ankara'ya davet edeceğiz, onların görüşlerini alarak hemen YÖK'ün aldığı karara itiraz edeceğiz."

"Tarımın niteliğini artırmada eğitimin rolünü göz ardı etmemeliyiz"

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun da son yıllarda ziraat mühendisliği eğitiminde kalitenin azaldığını, bunun en önemi nedenlerinden birinin fakülte sayısı olduğunu söyledi.

Torun, "Ülkemizde 44 ziraat fakültesi var. Bunların 39'u aktif şekilde çalışırken 5'i pasif durumda. Bu kadar ziraat fakültesinde maalesef nitelik zaman içinde düşmekte. Yani diğer gelişmiş ülkelerdeki sayılarla kıyaslayınca, bizimle hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya'da ziraat fakültesi sayısı çok çok az. Tarımın niteliğini artırmada eğitimin rolünü asla göz ardı etmemeliyiz." diye konuştu.

Çoğunluğu, üretici ve sulama birliklerinden temsilciler ve akademisyenlerden oluşan katılımcıların çalışmalarını paylaştığı çalıştaydan çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek.