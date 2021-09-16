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TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ - Son Dakika

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ

16.09.2021 07:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), İZTO Tarım ve Gıda Meslek Komiteleri Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), İZTO Tarım ve Gıda Meslek Komiteleri Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, tarım ve gıda sektörü temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir'deki tarım ile gıda sektörü temsilcileri programa katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür plaketi verdi. Pakdemirli ise 'Sofranı Koru Gıdana Sahip Çık' projesine verdiği destekten dolayı İZTO Başkanı Özgener'e ödül verdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mahmut Özgener, İZTO'da gıda sektörünün 13 farklı komitede temsil edildiği bilgisini paylaştı. Gıda sektörünün sorunlarının hızlı çözülmesini sağladığı için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür eden Özgener, "Gıda sektörü odamız bünyesinde 13 farklı komite tarafından temsil ediliyor. Her türlü derdimizi sabırla dinlediniz sorunlarımızın çözümü için çaba gösterdiniz, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine vesile oldunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Öte yandan üyelerimiz bazı notları sizlere iletecekler" dedi.

EMTİA FİYATLARI KONUŞULDU

Toplantıda emtia fiyatlarındaki artış kalemlerini konuşacaklarını dile getiren Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'de olmak bana memnuniyet veriyor. Memlekette olmak bende çalışıyor izlenimi yaratmıyor. Bu anlamda geçirdiğim saatler ve dakikalar benim için önemli ve kıymetli. İklim değişikliği, kuraklık pandemi ekseninde hem üreticimizin problemlerini hem de tüketici boyutuna yansıyan tüm dünyada olduğu gibi emtia fiyatlarındaki artışı, pandemi ile ilgili beklentilerin halen sürüyor olmasından dolayı hem üretici hem tüketici boyutundaki artış kalemlerini konuşuyor olacağız. Aynı zamanda iklim değişikliğinin getirmiş olduğu kuraklık, yangın, sel gibi konular üzerinden İZTO mensupları ile tartışıyor olacağız. İzmir özelindeki yatırımların da özellikle hem konuşuyor hem dinliyor hem de bunlara bir çözüm konusunda gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ
TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ
TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ
TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ

Bekir Pakdemirli, Yevgeniy Ziniçev, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ - Son Dakika
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