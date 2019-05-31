Son Dakika Haberleri: "Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi"ne doğru
Son Dakika Ekonomi Haber

"Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi"ne doğru

1 saat önce

Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü Genel Sekreteri ve Araştırma Görevlisi Dr.Tunahan Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki heyet üyeleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü Genel Sekreteri ve Araştırma Görevlisi Dr.Tunahan Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki heyet üyeleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Dr. Tunahan Erdem ve beraberindeki heyet üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a, Çukurova Üniversitesi organizasyonunda, 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi" hazırlık çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı Dr. Tunahan Erdem ve beraberindekilere teşekkür eden Vali Demirtaş, kongreyi yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:35 Kaynak: İHA
Çukurova Üniversitesi, Mahmut Demirtaş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi"ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]