Tarım ve gıdada kalıcı iş modeline "e-platform"lu destek - Son Dakika
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Tarım ve gıdada kalıcı iş modeline "e-platform"lu destek

6 saat önce

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 6 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı "Endüstrinin Kalıcı İş Modellerine Doğru Geçişi İçin Eğitime Destek Veren...

Tarım ve gıdada kalıcı iş modeline

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 6 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı "Endüstrinin Kalıcı İş Modellerine Doğru Geçişi İçin Eğitime Destek Veren Tarım-Gıda Ortaklığı (APPETITE) Projesi" sona erdi. Proje kapsamında oluşturulan eğitim içerikleri, hazırlanan e-platform üzerinden kullanıcılara sunuldu.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, tamamlanan APPETITE Projesi ile tarım ve gıda alanında faaliyet gösterip kalıcı iş modellerine geçmek isteyen endüstriyel işletmelerle bu alanda faaliyette bulunmayı hedefleyen genç girişimciler için yeni eğitim süreci modeli oluşturuldu.

Birliğin yönettiği projenin çalışmalarına, İspanya'dan FEDACOVA (Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu) ve COORDINA (Şirket ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri Koordinasyonu), İtalya'dan Gıda Endüstrisi Federasyonu ve TATICS Group Danışmanlık İletişim ve Eğitim Hizmetleri Merkezi, Fransa'dan CRITT (İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi) ile Danimarka'dan Aalborg Üniversitesi katıldı.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda tarım ve gıda sektörlerinde "kalıcı iş modelleri" kurmak için ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim yöntemlerine odaklanıldı.

e-Platform devrede

Sürdürülebilir iş modeline geçmek için uyum ve inovasyon gerekliliği konusunda tarım-gıda sektöründeki deneyimli iş insanlarının farkındalıklarını artırmanın hedeflendiği projeyle genç işsizler için tarım-gıda sektörlerinde inovasyon ve sürdürülebilir program uygulamalarını sağlayacak yeni yetkinlikler geliştirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında, deneyimli iş insanları ve yeni mezunlara yönelik eğitim araçları hazırlanırken, bunlardan oluşan kursların yer aldığı bir e-platform oluşturuldu.

Kullanıcılar, platforma ve hazırlanan eğitim içeriklerine "www.appetiteproject.eu" adresinden ulaşabiliyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir eğitim içeriği oluşturulan projeyle Türkiye'de ve AB'de tarım ve gıda endüstrisinde yeni, kalıcı iş modelleri yaratılması bekleniyor.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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