Tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak - Son Dakika

Tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlayan Egeli tarım ihracatçıları, Covid-19 salgını sonrasında tarım sektörünün gündeminin sürdürülebilirlik olması konusunda görüş bildirdi.

Tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak, System.String[]

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlayan Egeli tarım ihracatçıları, Covid-19 salgını sonrasında tarım sektörünün gündeminin sürdürülebilirlik olması konusunda görüş bildirdi.


Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi (EMD İzmir Şubesi) ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) işbirliğiyle "Türkiye'de Tarım ve Gıda İhracatının Geleceği" isimli toplantı düzenlendi. İnternet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur katıldı. İhracatçı başkanlar Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının artışı için atılması gereken adımları sıraladılar.


Ege İhracatçı Birliklerinin 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiğini hatırlanan Egeli başkanlar, katma değerli üretim ve ihracat için sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, bu amaçla üretimde teknolojiyi kullanarak, sözleşmeli üretim modeliyle, üretimin desteklendiği, tarımın önümüzdeki süreçte daha fazla önemsendiği bir modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundular. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ve TAGYAD Başkanı İsmail Uğural'ın moderatörlüğündeki toplantıda "Tarım ve Gıda İhracatının Geleceği" ile ilgili görüşlerini dile getiren ihracatçı birlikleri başkanları, Covid-19 salgını sonrasında tarım ve gıda sektörlerinin stratejik sektör konumunun perçinlendiğinin altını çizdiler.


"Tarım ve gıda stratejik bir sektör"


Tarım ve gıda sektörlerinde katma değerli üretim ve ihracatını arttırmanın ana hedefleri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye için stratejik sektörler olduğunu, Türkiye'nin potansiyelinin doğru yönetildiği takdirde tarım ve gıda ürünlerinde ithalat rakamlarının gerileyeceğini, Türkiye'nin kendi kendine yettiği gibi tarım ve gıda ürünleri ihracatında daha üst seviyelere çıkabileceğini ifade etti.


"Artık ithalat yapmak değil, üretmek mecburiyetindeyiz"


Türk tarım sektörünün 1970'li yıllarda Türkiye'nin GSMH'sından yüzde 30 pay alırken, günümüzde yüzde 5.8 seviyelerine gerilediğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Covid -19 sonrasında gıda güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunun gözlemlediğini, bundan sonraki süreçte ithalat yerine, yerli üretim yapmak mecburiyetinin algılandığını kaydetti. Celep, "Artık bizim üreten bir toplum olmamız zorunlu. Biz Ege Bölgesi olarak tarımda gelişebilecek bir bölgeye, potansiyele sahibiz. Zengin bir coğrafyanın şanslı insanlarıyız. Tarım Reformu olmazsa olmaz. Bölünmüş arazi problemi rekabet şansımızı azaltıyor. Havza bazlı üretim modelleri ciddi planlama gerektiriyor. Biz Türkiye ekonomisine daha fazla değer kazandırabilecek potansiyele sahibiz. Bunu istihdam ve üretimimizle uyguluyoruz" şeklinde konuştu.


"Türkiye'de 12 ay taze meyve sebze üretimi yapabiliyoruz"


Covid-19 sonrasında yeni düzende Türkiye gibi kendi gıdasını kendi üreten ülkelerin hep bir adım önde olacağının altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak görüşlerini şöyle dile getirdi: "Türkiye gibi 12 ay taze meyve sebze üretimi ve servisini yapabilen ülkeler, tarım politikalarını sürdürebilir ve başarıyla yönettiklerinde bir adım önde olacaklar. Bundan 2 yıl önce hemen hemen hiçbir Uzakdoğu ülkesine ihracatımız yokken, Çin'e, Tayvan'a, Güney Kore'ye kiraz için Tayland'a elma için ihraç izinlerini aldık. Hava kargo ağının da gelişmesi ile birlikte bu ülkelere taze meyve ihracatımızı 20 milyon dolara çıkardık. Ülkemiz için en az 200 milyon dolarlık bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tüm bu gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının geleceğine olumlu bakabiliyoruz. Katma değerli ürün ihracatımızı arttırarak ihracat rakamlarımızı iki katına çıkarabiliriz."


"Tarım ve gıda sektörü hükümet politikası olmalı"


TAGYAD Başkanı İsmail Uğural ise "Tarım ve gıda sektörünün stratejik değeri üzerinde herkes mutabık, öyleyse bu sektörün ihracatının da özellikle stratejik olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede Türkiye tarım ve gıda ihracatının gelişmesi sorununun Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte bir hükümet politikası şeklinde ele alınması çok isabetli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR

Koronavirüs, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 17:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]